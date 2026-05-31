320 famiglie numerose a Misano per l'assemblea nazionale dell'Associazione

Misano Adriatico sarà per i prossimi quattro giorni la capitale delle famiglie numerose italiane; arriveranno da tutta Italia e in tutto saranno 640 i genitori con figli al seguito che confluiranno al Villaggio San Pellegrino del gruppo Ferretti Hotels per partecipare all’assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose.

Al Villaggio San Pellegrino si incontreranno tra musica, giochi, tornei sportivi, talk e dibattiti; durante l’evento sarà presentata la nuova edizione del bando del concorso su tesi di laurea a tema familiare ed esordirà la band ‘Ritmi di vita’ formata da papà e figlie cresciuti in famiglie numerose. Si parlerà dell’assegno unico, della riforma dell’Isee, arrivando ai figli intesi come "scelta privata", ed anche "bene pubblico".

Sono previsti diversi momenti di approfondimento: lo sguardo sull’inverno demografico e sulle politiche per la natalità in Europa verrà dato da Regina Maroncelli, vicepresidente dell’Elfac, la federazione che raduna le associazioni familiari nazionali presenti in tutto il Vecchio continente. E si entrerà anche in famiglia parlando di amore di coppia e di educazione.