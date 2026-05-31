Rimini Sud guarda Viserba: anche noi vogliamo un playground inclusivo

"Un nuovo playground inclusivo, colorato e sostenibile nel cuore del Parco Pertini, tra Marebello e Rivazzurra". È quanto chiede il Comitato Rimini Sud, che rivolge un appello all’Amministrazione comunale, a RBR Basket Rimini e alle imprese del territorio. L’idea, spiega il comitato, prende spunto dal campo da basket realizzato al Parco Don Tonino Bello di Viserba e si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione degli spazi sportivi cittadini.

"Investire in playground moderni e accessibili significherebbe offrire ai giovani e alle famiglie luoghi di incontro, crescita e socializzazione, contribuendo al tempo stesso alla riqualificazione degli spazi pubblici" aggiunge.

Per garantire inclusività il Comitato propone l’installazione di canestri regolabili in altezza e soluzioni che consentano la pratica del baskin e di altre attività sportive che possa essere praticate da tutti. Da qui l'invito al Comune di Rimini affinché valuti la proposta, ma anche a RBR Basket Rimini, realtà sportiva di riferimento per il territorio, e alle imprese locali che potrebbero contribuire attraverso sponsorizzazioni e partnership pubblico-private.