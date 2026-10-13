Calo dei reati. SAP: dietro i numeri c'è il lavoro anche in situazioni complesse

Sulle classifiche che certificano un calo di reati denunciati in provincia di Rimini (vedi notizia) il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Rimini "accoglie con favore un risultato che rappresenta certamente un segnale incoraggiante per il territorio. Tuttavia, riteniamo necessario evitare facili trionfalismi. Dietro questi numeri vi è soprattutto il lavoro quotidiano, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, svolto con straordinaria professionalità dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Rimini e presso tutte le specialità della provincia: Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, Polizia di Frontiera, uffici e reparti impegnati quotidianamente nel controllo del territorio, nelle attività investigative, nell'ordine pubblico e nella prevenzione. I risultati ottenuti non sono frutto del caso né esclusivamente delle innovazioni tecnologiche o degli investimenti infrastrutturali. Essi sono il prodotto di anni di impegno, sacrifici personali, elevata professionalità e capacità operative che il personale della Polizia di Stato continua a garantire anche in condizioni spesso complesse, soprattutto in un territorio come quello riminese caratterizzato non solo un'intensa pressione turistica, ma anche da congressi ed eventi di rilievo internazionale, che durante tutto l'anno moltiplicano in modo significativo la popolazione presente".

Continua il SAP: "pur apprezzando l'andamento positivo dei dati, non possiamo ignorare il tema degli organici. Le carenze che oggi interessano le Forze di Polizia sono il risultato di decisioni assunte nel corso di molti anni, durante i quali si sono

succeduti tagli indiscriminati al personale, lunghi periodi senza adeguati piani assunzionali e la chiusura di numerosi istituti e centri di formazione della Polizia di Stato. In tale contesto, auspichiamo che l'attuale inversione di tendenza possa consolidarsi e proseguire anche nei prossimi anni, attraverso un costante e adeguato piano di reclutamento, indispensabile per rafforzare gli organici, recuperare le carenze accumulate nel tempo e garantire una presenza sempre più efficace della Polizia di Stato sul territorio".

Il SAP registra oggi "un'inversione di tendenza, con l'avvio di importanti procedure di reclutamento e con l'incremento del personale in tutti i ruoli, dagli agenti ai funzionari. Tuttavia, le conseguenze delle scelte del passato continuano a farsi sentire. Il sistema della formazione sconta ancora una capacità ricettiva insufficiente rispetto ai bisogni attuali e non dispone di strutture adeguate per formare rapidamente il numero di operatori necessario a colmare le carenze accumulate nel tempo".

Il SAP auspica "che gli importanti sforzi messi in campo per il reclutamento di nuovo personale e il progressivo rafforzamento degli organici possano tradursi concretamente in una presenza sempre più capillare sul territorio, in un

miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e in una risposta ancora più efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini. La sicurezza dei cittadini non si misura soltanto attraverso le statistiche. Essa si costruisce ogni giorno grazie alla presenza, alla professionalità e al senso dello Stato delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro sincero ringraziamento e il nostro pieno sostegno".