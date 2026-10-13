dal 14 al 16 ottobre
Al via il TTG col ministro Mazzi e 2.800 espositori. Il piano della viabilità
In foto: il TTG
di Redazione
4 min
Sarà il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà ad inaugurare il TTG Travel Experience di Rimini mercoledì 14 ottobre alle 10.15. Fino al giorno successivo il ministro sarà impegnato nella visita degli oltre 100 stand e in una serie di appuntamenti istituzionali. La fiera di Rimini ospiterà fino a venerdì 2.800 brand espositori, 1.000 buyer, 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati di superficie espositiva.
Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale di Rimini ha predisposto un piano straordinario di presidio: ogni giorno saranno all'incirca 80 tra agenti e ufficiali, per un totale complessivo di oltre 300 operatori distribuiti su due turni giornalieri nell'arco dei tre giorni. Gli agenti presidieranno con continuità tutti gli ingressi della Fiera e svolgeranno un controllo mirato della sosta nelle aree circostanti, a tutela dei residenti e di chi attraversa la zona. Le misure interesseranno anche la Statale 16, la Statale 9 e le arterie che collegano la zona mare al centro città.
Per contrastare la sosta selvaggia e garantire sicurezza e fluidità, in collaborazione con IEG, il Comune ha disposto la chiusura totale al traffico di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico, ogni giorno dalle 8 alle 15 o comunque fino a cessate esigenze e riapertura decisa dalla Polizia locale. Le strade interessate sono via Turchetta, dalla traversa sul retro del civico 93 fino al termine della via in direzione mare, via Togliatti, dalla via Turchetta verso Ravenna fino alla prima intersezione con via De Gasperi, via Imperatrice Teodora per l'intero tratto e via Teodorico, dall'incrocio con via Galla Placidia in direzione Ancona per tutta la sua lunghezza. Potranno transitare residenti, mezzi diretti ai passi carrai, mezzi di polizia e soccorso, veicoli destinati ad attività economiche e cantieri dell'area, trasporto pubblico di linea e scuolabus. Varchi con transenne e steward dedicati controlleranno gli accessi e indirizzeranno i visitatori verso i parcheggi ufficiali della Fiera, serviti dalle navette, che si invita a utilizzare.
Gli agenti presidieranno inoltre le rotatorie dell'asse via XXIII Settembre e viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa quella con via Zavagli, con modifiche alla circolazione, limitate ai momenti necessari, nelle rotatorie tra via XXIII Settembre e via Tonale e tra viale Matteotti e le vie Toselli e Umago. Saranno controllati anche il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, la rotatoria Destra del Porto e Perseo, la rotonda Chiara Lubich, l'incrocio tra la Statale 9 e viale Italia e, in uscita, l'asse Cappelli, Maestri del Lavoro e XXV Marzo 1831. I semafori pedonali di viale Matteotti, all'altezza di via Bissolati e della scuola Decio Raggi, e quello di via Coletti presso la scuola Dante Alighieri saranno a lampeggio, con il supporto dei volontari delle associazioni.
D urante le tre giornate sarà attivo anche uno Shuttle dedicato della Linea 9, che collegherà direttamente la stazione ferroviaria di Rimini al quartiere fieristico. Un servizio ideale per chi arriva in città in treno e desidera raggiungere la Fiera senza complicazioni. A questo collegamento speciale si affianca la normale Linea 9, che collega anche l'aeroporto e la stazione ferroviaria con Rimini Fiera, offrendo un'ulteriore possibilità di spostamento. Dalla zona sud di Rimini, passando per Miramare, Bellariva e Marina Centro, la Linea 10 accompagna i visitatori verso la Fiera, mentre dalla costa nord è disponibile la Linea 5, che collega San Mauro Mare, Bellaria e Viserba al quartiere fieristico.
Per chi parte da Riccione, invece, il viaggio può iniziare a bordo del Metromare, il collegamento che permette di raggiungere la stazione ferroviaria di Rimini, da dove è possibile proseguire verso la Fiera utilizzando lo Shuttle dedicato o la Linea 9. Per consultare gli orari dei collegamenti, nelle diverse direzioni, e pianificare il viaggio è possibile fare riferimento al sito www.startromagna.it.
Il TTG organizzato da Italian Exhibition Group si sviluppa su 14 padiglioni nell'ala Ovest del quartiere fieristico. Una distribuzione degli spazi rinnovata accoglie l'intera filiera del turismo, dalle destinazioni italiane e internazionali agli operatori dell'intermediazione, fino alle aziende specializzate in tecnologie, trasporti e servizi. L'organizzazione espositiva si articola in tre macroaree, Italia, Global Village e The World. Un'edizione segnata dal debutto espositivo di undici nuove nazioni: Repubblica Ceca, Croazia, Cipro, Moldavia, Filippine, Colombia, Bahamas, Kirghizistan, Giordania, Georgia e Venezuela. Presenti 40 startup e il nuovo format di TTG Star Award, dedicato ai professionisti che innovano il turismo. Tra le novità di InOut arriva Extra Hospitality, il progetto per l’extralberghiero, mentre il programma guarda ai cinque trend del turismo 2027 con le ricerche in anteprima e un focus sul Mediterraneo
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