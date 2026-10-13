Lavoro immigrato: nel riminese tante imprese straniere ma i redditi più bassi

Come sarebbe l’Italia senza residenti immigrati? Più vecchia e più povera. Questa la risposta che arriva dal rapporto 2026 della Fondazione Moressa sull’economia dell’immigrazione nella quale emerge come dagli stranieri arrivi il 9,7% del PIL con un saldo attivo di un miliardo di euro per le casse dello Stato.

In provincia di Rimini gli stranieri residenti sono 37.517, pari all’11% della popolazione. Si tratta del dato più basso in Emilia Romagna dove la media sfiora il 13%. Rimini svetta però per incidenza femminile (54,7%). Tanti gli imprenditori immigrati: in provincia se ne contano 7.059, il 12,8% del totale (l’incidenza più elevata in Regione dopo Reggio Emilia. Così come per gli italiani, anche per gli stranieri Rimini è però fanalino di coda come reddito medio: un lavoratore immigrato nel riminese percepisce appena 15.650 euro annui contro gli oltre 18.600 del resto dell’Emilia Romagna. Bassa di conseguenza anche l’Irpef (2.520 euro). Il Rapporto evidenzia infatti come l’occupazione straniera sia ancora polarizzata in professioni non qualificate e settori intensivi, con un marcato divario a sfavore della componente femminile.

Eppure senza l’impatto delle nascite “straniere” la crisi demografica morderebbe ancora più forte in un Paese come l’Italia dove il saldo naturale è negativo da quasi 20 anni. Nel riminese, tra 2015 e 2025, i nuovi nati italiani sono diminuiti ad esempio del 5,6% mentre quelli esteri sono aumentati del 32,6%. La popolazione straniera o con background migratorio, grazie a un'età media inferiore e a una maggiore natalità, mitiga l’impatto di una crisi demografica destinata a farsi sentire anche sulla produttività del Paese: secondo le stime Unioncamere-Excelsior, tra 2025 e 2029 l'Italia avrà bisogno di circa 3,7 milioni di occupati, in buona parte per sostituire i pensionamenti.