Problemi con il cantiere del Savioli. Il comune organizza incontro chiaritore

Dopo la protesta sollevata dagli studenti dell'istituto Savioli di Riccione, alle prese con un cantiere "infinito" che inficia le attività scolastiche (vedi notizia) interviene anche l'amministrazione comunale che vuole farsi intermediario con la Provincia, competente sulla manutenzione delle scuole del territorio. "Le difficili condizioni in cui gli studenti di alcune classi si trovano a dover svolgere le lezioni quotidiane sono note alla giunta, che condivide la loro preoccupazione per i disagi legati al cantiere. Pur non avendo l’ente comunale competenza diretta sulla gestione e sull’edilizia delle scuole superiori, di competenza della Provincia, dopo la segnalazione dei ragazzi l’amministrazione si è subito messa in contatto con la Provincia di Rimini. L’obiettivo condiviso è dare risposte rapide e concrete alle istanze degli studenti e ridurre il più possibile i disagi, che pesano sul loro benessere e sulla didattica"

Viene spiegato che sono stati avviati contatti con la direzione scolastica dell’istituto e con la provincia e la proposta è di realizzare un incontro con una delegazione di studenti, alla presenza anche dei tecnici che seguono il cantiere. “Comprendiamo perfettamente il senso di frustrazione dei nostri ragazzi di fronte a un cantiere necessario per rendere la scuola più sicura, ma che pesa ogni giorno sulla loro vita scolastica”, sottolinea la vicesindaca Sandra Villa. “Anche se le scuole superiori non sono gestite dal Comune, vogliamo esserci. La dignità degli studenti del Savioli è una nostra priorità, ed è per questo che ci siamo attivati subito, insieme alla Provincia e alla dirigenza”.

"L’incontro servirà non solo per ascoltare direttamente e nel dettaglio tutte le criticità vissute tra le aule, ma anche per illustrare ai giovani il lavoro che la Provincia sta portando avanti per garantire, nel più breve tempo possibile, le migliori condizioni per la didattica".