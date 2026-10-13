Il comune acquista un'area privata e la trasforma in parco d'accesso al mare

L'idea è quella di realizzare una nuova porta urbana che unisca la città al mare. Il comune di Rimini ha acquisito da un privato (la società R.E.M.A.) a fine 2025 un’area di circa mille metri quadrati tra viale Vespucci e via Paolo e Francesca all’altezza di via Mantegazza e la trasformerà in un parco. Il terreno oggi coperto da ghiaia era utilizzato come corte di pertinenza di fabbricati di proprietà della stessa società. La Giunta comunale ha approvato il progetto da 600mila euro, che prevede di liberare l’area e aprire un varco diretto per raggiungere il mare, creando una continuità nei collegamenti ciclopedonali dal centro della città - grazie al nuovo sottopasso ferroviario della stazione centrale che si affaccia su via Mantegazza – fino a viale Vespucci e il Parco del Mare.

Sarà trasformata in una sorta di piazza, realizzato in armonia con le architetture del Parco del Mare, un giardino sul modello orientale con siepi, essenze e nuove alberature, capaci di garantire ampie zone ombreggiate, creando anche una schermatura laterale, verso sud dagli edifici presenti e lato nord dalla porzione di parcheggio che è restata di proprietà del privato. La piazza sarà servita da una nuova illuminazione pubblica notturna, access point WIFI e 2 telecamere a 360°. Tra gli interventi previsti anche la rimozione dell'isola ecologica e il trasferimento degli stalli per motocicli, che saranno ricollocati nelle immediate vicinanze. L’avvio del cantiere è previsto per l'inizio del nuovo anno, con l’obiettivo di consegnare la nuova piazza prima della prossima stagione estiva.