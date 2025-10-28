  
parla il segretario nazionale

Archiviazione per Masini. Il segretario SAP: soddisfatti ma 11 mesi sono troppi

In foto: lo striscione di solidarietà ai carabinieri a Verucchio. © Manuel Migliorini – Adriapress.
di Redazione   
Mar 28 Ott 2025 11:54 ~ ultimo agg. 12:29
Il sindacato di Polizia SAP di Rimini esprime soddisfazione per l’archiviazione del procedimento penale a carico del Maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini (vedi notizia).

"La giustizia ha fatto il suo corso e questa sentenza certifica la correttezza dell'operato del Maresciallo, ma essere sottoposti a procedimento penale per quasi 11 mesi per avere svolto la propria funzione a tutela della sicurezza dei cittadini è troppo tempo”- afferma il Segretario Generale del SAP nazionale, Stefano Paoloni - “Per questo da anni invochiamo la necessità di nuove norme che evitino l’automatismo dell’atto dovuto per chi è obbligato all’uso della forza o delle armi nell’adempimento del proprio dovere”.
“Le riprese effettuate dai cittadini hanno mostrato a tutti la dinamica dell'evento e certamente sono state lo strumento che ha consentito di chiudere il procedimento penale, che diversamente sarebbe potuto durare anche anni". Paoloni auspica che presto tutti gli operatori delle forze dell’ordine possano essere dotati di bodycam come previsto dall'ultimo decreto sicurezza".

