  
Indietro
menu
menu

"C'è grande amarezza"

Aggredisce agente ma è già in libertà. SAP: il sistema non ci tutela

In foto: una Volante della Polizia
una Volante della Polizia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 4 Dic 2025 12:35 ~ ultimo agg. 12:43
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Fermato nei giorni scorsi a Rimini perché sospettato di furto, ha aggredito un poliziotto a morsi, tentato di sottrargli l'arma ma è già stato rimesso in libertà, con udienza rimandata a maggio (vedi notizia). A denunciare "l'ennesimo episodio di impunità" per chi aggredisce le divise è il segretario generale del Sap Stefano Paoloni: l'aggressione, definita "violenta e spregiudicata", è costata all'agente una ferita alla testa guaribile in 10 giorni. Tuttavia, ribadisce il segretario del sindacato, l'autore è "libero e impunito" e chissà, aggiunge, se si presenterà all'udienza di maggio. "Il sistema che difendiamo- conclude Paoloni- non ci tutela adeguatamente e tra gli operatori delle Forze dell'ordine persiste una grande amarezza, un profondo senso di impunità, mentre chi delinque si sente legittimato a continuare a farlo, spesso senza trascorrere nemmeno una notte in carcere".

Altre notizie
Giuliano Gavagna in studio
Alle 21.10 su IcaroTV

Questa sera a IcaroTeche Talk la storia degli $ponsor, band cult degli anni '90
di Redazione
archivio
Appello alle istituzioni

Allarme lupi. Sadegholvaad: non si può minimizzare il problema
di Redazione
Vigili del Fuoco di Rimini
LA CELEBRAZIONE

I Vigili del Fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara
di Redazione
FOTO
gli ospiti di Fuori dall'Aula
"Un iceberg senza base"

Il turismo non è solo presenze. Santinato: nessuno investe su Rimini
di Redazione
VIDEO
Caregiver day
il 7 dicembre

A Riccione "Mia figlia ha novant'anni", omaggio ai caregiver
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO