Questa sera a IcaroTeche Talk la storia degli $ponsor, band cult degli anni '90

Gio 4 Dic 2025 11:37
Nella scena musicale riminese degli anni '90 (con una parentesi anche nei duemila) gli $𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 sono stati una band cult. Irriverenti, geniali, dissacranti, sono stati protagonisti di decine di concerti che diventavano show surreali e pirotecnici. Ospite della puntata di questa sera di 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐥𝐤, 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏.𝟏𝟎 𝐬𝐮 𝐈𝐜𝐚𝐫𝐨𝐓𝐕, è 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐚𝐠𝐧𝐚, fondatore e cantante degli $ponsor. A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e il viaggio tematico di IcaroTeche Tag.
gli Sponsor
