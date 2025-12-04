  
Indietro
menu
menu

"Un iceberg senza base"

Il turismo non è solo presenze. Santinato: nessuno investe su Rimini

In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
gli ospiti di Fuori dall'Aula
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 4 Dic 2025 10:33 ~ ultimo agg. 10:53
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il turismo riminese è come un iceberg: negli anni d'oro sotto la punta c'era un'enorme massa di ghiaccio non visibile ma ben presente, ora invece sotto la punta, che emerge ancora, quella massa si è sciolta. Una metafora usata da Mauro Santinato, consulente del settore alberghiero di Teamwork Hospitality, per definire lo stato di salute del principale comparto economico del riminese. Secondo Santinato non sono le presenze a fare la differenza ma i ricavi e Rimini sconta i prezzi alberghieri più bassi d'Italia. Una criticità, aggiunge, che emerge anche dal fatto che non ci siano investitori privati interessati al territorio ("sul lungomare non si vede una gru") dove gli unici e meritevoli investimenti sono quelli pubblici. 

Queste alcune considerazioni emerse nel corso della trasmissione Fuori dall'Aula di Icaro Tv che ha avuto ospite lo stesso Santinato insieme ad Alessandro Giorgetti, presidente regionale di Federalberghi e all'albergatore Corrado della Vista, presidente di Conflavoro Rimini. Ad approfondire lo stato di salute del turismo anche i contributi di Emanuele Burioni, direttore dell'APT Emilia Romagna, e di Lucio Bonini, albergatore e co-fondatore del portale Alberghi.it.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-25-26-criticita-e-prospettive-di-un-turismo-che-cambia/
Altre notizie
Caregiver day
il 7 dicembre

A Riccione "Mia figlia ha novant'anni", omaggio ai caregiver
di Icaro Sport
la locandina
dal 5 al 7 dicembre

L'Azione Cattolica si ritrova a Riccione con il convegno "Verso l'alto"
di Redazione
panttone artigianale
I DATI FEDERCONSUMATORI

Panettoni e pandori, per il Natale 2025 un rincaro del +8,1%
di Redazione
dal sito Autostrade.it
in direzione nord

Traffico congestionato per incidente, code nel tratto riminese dell'A14
di Redazione
Oberdan Melini, presidente della Sampierana
Calcio Eccellenza

Sampierana, Melini: "Al Mazza con emozione, ma contro la Spal ci faremo valere"
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO