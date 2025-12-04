LA CELEBRAZIONE
I Vigili del Fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara
In foto: Vigili del Fuoco di Rimini
di Redazione
1 min
Gio 4 Dic 2025
Giornata di celebrazioni oggi per i Vigili del Fuoco di Rimini: il corpo riminese ha reso omaggio alla propria patrona che si festeggia ogni 4 dicembre, ovvero Santa Barbara, che rappresenta la la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche nelle situazioni peggiori.
