LA CELEBRAZIONE

I Vigili del Fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara

In foto: Vigili del Fuoco di Rimini
Vigili del Fuoco di Rimini
di Redazione   
Gio 4 Dic 2025 11:19 ~ ultimo agg. 11:38
Giornata di celebrazioni oggi per i Vigili del Fuoco di Rimini: il corpo riminese ha reso omaggio alla propria patrona che si festeggia ogni 4 dicembre, ovvero Santa Barbara, che rappresenta la la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche nelle situazioni peggiori. 

