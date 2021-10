Convenzione tra Comune e Polisportiva. Riccione Civica: brutta pagina da voltare

🔊 Ascolta l'audio

“Finalmente vince lo sport”. Riccione Civica commenta, senza sconti per l’Amministrazione Comunale, la notizia della stipula del contratto di gestione per tutta la durata della convenzione tra Comune e Polisportiva e il pagamento di tutti gli arretrati non versati (vedi notizia).

“Grazie alla tenacia del Pres. Solfrini e della sua squadra che non si sono mai persi d’animo, giustizia è stata fatta. “Sindaco & soci“ hanno tentato per mesi di mettere in atto una vera e propria “lottizzazione politica”, un progetto che nulla aveva a che fare con lo Sport ma solo con la soddisfazione di pochi interessi di parte. La situazione d’emergenza ha costretto il Presidente a creare un Consiglio direttivo da “battaglia”, certo che lo scontro sarebbe stato duro e senza esclusione di colpi”.

Ma alla fine “L’opera corale del nuovo Direttivo, grazie all’attivazione di tutti i contatti e le relazioni possibili, è stata fondamentale per superare i momenti più difficili di dicembre e gennaio. Un grande ringraziamento è doveroso nei confronti dei fornitori che hanno compreso la situazione dilazionando i pagamenti il più possibile ma soprattutto a stupire è stato il senso di responsabilità di Collaboratori e dipendenti. Tutte le maestranze hanno continuando a lavorare senza percepire stipendi per mesi, un atteggiamento “chiave” per salvare le attività e per poter festeggiare oggi. Questa vicenda dimostra quanto possa essere pericolosa l’arroganza del “potere””.

Riccione Civica ricorda di essere sempre stata vicina al Presidente e al suo Direttivo, “mantenendo alta l’attenzione sulla stampa ed in Consiglio comunale, certa che fosse indispensabile sostenere le ragioni della Polisportiva. Confidando che i riccionesi non dimentichino questa che per Riccione verrà ricordata come una brutta pagina da voltare”.

