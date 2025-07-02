  
portata in "ospedale"

Un piccola tartaruga salvata dalla Fondazione Cetacea. Spiaggiata al bagno Tiki

In foto: la piccola tartaruga recuperata
la piccola tartaruga recuperata
di Redazione   
Mer 2 Lug 2025 21:45 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:01
Proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 2 luglio, Alice Pari della Fomdazione Cetacea era al bagno Tiki 26 di Rimini come ospite della nostra trasmissione "Icaro Onde Beach" per parlare con il conduttore, Stefano Ravaglia, delle attività della fondazione e, in particolare, del nido d tartarughe trovava sulla spiaggia del Marano di Riccione. con decine di uova che dovrebbero schiudersi ad agosto. Tempo di tornare a casa e proprio dal bagno 26 di Rimini la fondazione è stata chiamata per lo spiaggiamento di una piccola tartaruga caretta caretta che si era arenata sulla battigia. L'esemplare è stato preso in cura dai volontari e portato all'ospedale delle tartarughe di Riccione. Le è stato dato il nome Tin Bota.

