di giovedì 3 luglio

Incompatibilità Renata Tosi. Ritirata la pratica attesa in consiglio comunale

In foto: Renata Tosi
Renata Tosi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 2 Lug 2025 21:56 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:01
Tempo di lettura 1 min
Era attesa per giovedì 3 luglio in consiglio comunale a Riccione, la discussione della pratica sull'incompatibilità della consigliera di minoranza ed ex sindaca Renata Tosi, legata alla lite pendente con il Comune, e in particolare al rimborso di 87mila euro di spese legali ottenuto dall'allora prima cittadina dall’ente come anticipo per i processi legati al Trc e ai divieti di balneazione. Il titolo della stessa pratica sembrava inappellabile: "Dichiarazione definitiva di incompatibilità". Nella giornata di mercoledì si è tenuta la commissione controllo e garanzia e nel tardo pomeriggio è emerso che la pratica sarà ritirata e quindi non sarà discussa. Già si preannunciava una seduta calda, con mobilitazione anche di un gruppo di cittadini. Sicuramente solo un rinvio, resta da capire a quando e il perchè del ritiro che spiega il presidente del Consiglio Simone Gobbi che contattato afferma:

"Domani in consiglio disporro' il rinvio della pratica perché mi è giunta una comunicazione del Prefetto su un riesame del Ministero del parere quindi si è deciso di aspettare questo nuovo parere a tutela della consigliera Tosi". 

 

