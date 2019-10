Enrico Vanzina: da Riccione un film stile Sapore di Mare. Arriverà in 130 Paesi

Riccione arriverà il prossimo anno in 130 Paesi al mondo grazie al film in corso di lavorazione in queste settimane. Sotto il Sole di Riccione, questo il titolo, sbarcherà prima sulla piattaforma Netflix dove resterà per 12 mesi e poi arriverà in chiaro su Canale 5 (vedi notizia). Le riprese, in corso da un mese, sono arrivate alla fase conclusiva. All’indomani dell’ufficializzazione da parte di Netflix e Mediaset, i dettagli sulla trama e sul cast sono stati rivelati dallo sceneggiatore Enrico Vanzina in diretta alla trasmissione di Radio Icaro e Icaro Tv Tempo Reale.

Ci saranno tanti giovani talenti, a partire dai registi, ma anche attori di esperienza come Andrea Roncato, Isabella Ferrari e Luca Ward. “La storia – spiega Vanzina – sarà una sorta di Sapore di Mare 35 anni dopo.”

L’intervista integrale ad Enrico Vanzina