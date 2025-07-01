  
Video e crowdfunding

San Vito si mobilita per ridare vita al vecchio cinema

l'iniziativa della Pro Loco di San Vito
Mar 1 Lug 2025 18:25
Una raccolta fondi per ridare vita al vecchio cinema di San Vito facendolo diventare uno spazio per tutti. A lanciare il crowdfunding su ideaginger (https://www.ideaginger.it/progetti/ri-animi-amo-il-vecchio-cinema-di-san-vito.html) è la locale Pro Loco che punta a raccogliere 10.000 euro per trasformare il cinema in un luogo di incontro con laboratori, serate, momenti culturali e conviviali per tutte le fasce di età. I fondi serviranno per adeguare le uscite di sicurezza, acquistare un videoproiettore, un impianto audio e luci.

"Chi ci segue conosce bene le nostre numerose ed eclettiche attività estive - si legge -, ma la nostra creatività non può più rimanere stagionale, abbiamo necessità di un luogo dove organizzare eventi anche nel periodo invernale o in caso di mal tempo … insomma ci serve un tetto! E la nostra soluzione è davanti ai nostri occhi: il nostro vecchio Cinema. Vorremmo rendere disponibile uno spazio dove fare aggregazione, vivere momenti piacevoli e stimolanti legati al tempo libero, alla cultura e stare insieme con gioia. L’arte come espressione di creatività cura l’anima dell’uomo suscitando emozioni e sentimenti gratificanti e allora … musica, teatro, momenti di riflessione, laboratori creativi, circoli di lettura, proiezioni amatoriali, tanta cultura e tanto tanto altro ancora. Dove? Dentro al nostro vecchio Cinema. Per chi? Per tutti nessuno escluso! Le attività interesseranno in maniera trasversale tutto il territorio! Noi ci mettiamo lo spazio e la passione, con l'obiettivo di fare qualcosa di utile. Ognuno di noi ha la possibilità di fare la propria parte in questa meravigliosa storia, fin dal suo inizio. FAI PARTE DELLA STORIA! DONA ANCHE TU! E DILLO A TUTTI!!!"

