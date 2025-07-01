  
Il Design diventa storia

Il negozio "Duilio" di viale Ceccarini diventa una Bottega Storica

In foto: Consegna della targa della Bottega Storica a "Duilio"
Consegna della targa della Bottega Storica a
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 1 Lug 2025 17:21 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:47
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Ubicata nel cuore di Viale Ceccarini, l'attività “Duilio” di Saura Semprini, è stata ufficialmente iscritta nell’Albo comunale delle Botteghe storiche. A conferire questo riconoscimento, dal forte valore simbolico, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, insieme al presidente di Confesercenti Fabrizio Vagnini.

Il fondatore Duilio Del Bianco ottenne la sua prima licenza per aprire un piccolo negozio in viale Virgilio nel lontano 1955.  Il suo nome negli anni è diventato sinonimo di eleganza, ricerca e autenticità distinguendosi nella vendita di souvenir, articoli da regalo, oggetti in porcellana e bigiotteria artistica, spesso realizzata a mano. 

Negli anni l’attività ha cambiato sede fino ad arrivare oggi nel cuore pedonale di Riccione. A raccogliere l’eredità del fondatore, dal 2013 la nipote Saura Semprini, attuale titolare. 

"In un mondo che cambia in fretta, ‘Duilio’ continua a rappresentare un punto fermo, una finestra sulla bellezza e sull’eleganza artigiana" ha commentato la sindaca Daniela Angelini.

 "Come Confesercenti siamo orgogliosi di rendere omaggio a chi, con impegno e amore per il proprio lavoro, ha contribuito a scrivere una parte importante della nostra identità cittadina"- ha dichiarato il presidente di confesercenti Vagnini . 

 

