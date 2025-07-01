Il negozio "Duilio" di viale Ceccarini diventa una Bottega Storica

Ubicata nel cuore di Viale Ceccarini, l'attività “Duilio” di Saura Semprini, è stata ufficialmente iscritta nell’Albo comunale delle Botteghe storiche. A conferire questo riconoscimento, dal forte valore simbolico, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, insieme al presidente di Confesercenti Fabrizio Vagnini.

Il fondatore Duilio Del Bianco ottenne la sua prima licenza per aprire un piccolo negozio in viale Virgilio nel lontano 1955. Il suo nome negli anni è diventato sinonimo di eleganza, ricerca e autenticità distinguendosi nella vendita di souvenir, articoli da regalo, oggetti in porcellana e bigiotteria artistica, spesso realizzata a mano.

Negli anni l’attività ha cambiato sede fino ad arrivare oggi nel cuore pedonale di Riccione. A raccogliere l’eredità del fondatore, dal 2013 la nipote Saura Semprini, attuale titolare.

"In un mondo che cambia in fretta, ‘Duilio’ continua a rappresentare un punto fermo, una finestra sulla bellezza e sull’eleganza artigiana" ha commentato la sindaca Daniela Angelini.

"Come Confesercenti siamo orgogliosi di rendere omaggio a chi, con impegno e amore per il proprio lavoro, ha contribuito a scrivere una parte importante della nostra identità cittadina"- ha dichiarato il presidente di confesercenti Vagnini .