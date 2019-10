"Sotto il sole di Riccione" sarà su Netflix. L'annuncio e i primi dettagli

La troupe sta girando ormai da settimane e venerdì scorso si è anche filmata una delle scene clou (lo show case di Tommaso Paradiso) ma ancora sul film che vedrà Riccione protagonista c’era il massimo riserbo. Oggi è arrivata invece l’ufficialità. Si intitolerà “Sotto il sole di Riccione” è sarà uno dei sette film rientranti nell’accordo tra Netflix e Mediaset. Lo sceneggiatore, come noto, è Enrico Vanzina mentre la regia è affidata al duo Younuts!. Il film sarà di genere vacanziero. Vanzina ne parla come di “un progetto molto speciale ed unico, perché non è solo una nuova visione di commedia romantica per l’Italia e dall’Italia, ma riunisce anche un team di giovani creativi e talenti, davanti e dietro la macchina da presa, me compreso.” Il film, oltre che sulla piattaforma in streaming, sarà anche trasmesso successivamente (12 mesi dopo) in chiaro su Mediaset.

Qualche dettaglio emerge anche sulla trama. Protagonisti dovrebbero essere un gruppo di teenager in vacanza a Riccione e alle prese con storie d’amore e problemi di coppia. Tra gli attori sono stati avvistati nella Perla Verde Isabella Ferrari e Andrea Roncato.

Il film sarà disponibile su Netflix il prossimo anno, ma non c’è ancora una data d’uscita.