Palestra Valgimigli, a breve il nuovo bando

A fianco delle manutenzioni e degli ampliamenti in vista del nuovo anno scolastico (vedi notizia) rimane ancora aperta una delle vicende più difficoltose della storia dell’edilizia scolastica riminese: la palestra dell’Istituto Valgimigli al Polo scolastico di Viserba. Inaugurata nel dicembre 2017 la nuova sede dell’Istituto, a sua volta oggetto di lunghe traversie, rimaneva da completare l’adiacente palestra. Le difficoltà della ditta aggiudicataria, costate diversi mesi di interruzione dei lavori, hanno portato la Provincia alla risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria per gravi ritardi e inadempienze. Lo scorso luglio la Provincia aveva annunciato l’intenzione di farsi carico direttamente degli oneri previsti per il completamento dei lavori, per poter pubblicare un nuovo bando. Le ditte seconda e terza in graduatoria sono state infatti interpellate ma non si sono dette disponibili a completare l’opera. La redazione del bando è in fase di ultimazione e la pubblicazione è attesa a breve. L’auspicio, a questo punto, è di potere avere la palestra a disposizione per l’anno scolastico 2020/21.