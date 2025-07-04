Prove tecniche sul ponte del Marecchia tra Pennabilli e Sant'Agata Feltria

Martedì 8 luglio, dalle 8.30 e sino a conclusione delle operazioni, sarà chiusa la circolazione a tutti i veicoli (tranne i mezzi di emergenza e della Forza Pubblica) in corrispondenza del ponte sul fiume Marecchia al Km. 0+900 della S.P. n° 69 bis “Rocca Pratiffi” (al confine fra i Comuni di Pennabilli e Sant’Agata Feltria). La chiusura del ponte è dovuta all’esecuzione di prove tecniche, il cui termine, presumibilmente, avverrà intorno alle ore 18 di quel giorno.

Da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, durante le ore diurne, saranno, invece, chiusi due tratti della SP 132 "Gemmano" per un intervento di asfaltatura. Come da ordinanza regionale, i lavori saranno interrotti durante le ore più calde. A seconda delle fasi di lavoro ci saranno indicazioni di deviazioni. In particolare, la chiusura al transito per tutti gli utenti della strada nelle ore diurne (dal Km. 0+920 al Km. 1+400 della SP 132 “Gemmano” nei Comuni di Montefiore Conca e Gemmano) prevede: nei giorni 7 e 8 luglio saranno eseguiti i lavori al Km. 1+400: il traffico proveniente da e/o per Gemmano sarà deviato verso la SP 18 in località Marazzano o da Molino Renzini nel Comune di Sassofeltrio, mentre il traffico proveniente da Montefiore Conca lungo la SP 84 sarà deviato lungo la SP 132 in direzione Osteria Nuova; nei giorni 9 e 10 luglio saranno eseguiti i lavori al Km. 0+920: il traffico proveniente da Gemmano sarà deviato lungo la SP 84 “Pedrosa” e lungo le Vie Conca-Santa Maria Maddalena con direzione Morciano di Romagna; il traffico proveniente da Montefiore Conca sarà deviato verso Morciano di Romagna lungo le vie Conca-Santa Maria Maddalena oppure verso Gemmano; il traffico diretto a Gemmano proveniente dalla SP 18 manterrà la deviazione verso la località Marazzano. Potranno transitare solo mezzi di soccorso e della forza pubblica Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Start e Agenzia Mobilità Romagnola provvederanno a segnalare il mancato servizio, con la possibilità di utilizzare il Concabus tramite prenotazione.