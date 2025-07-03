  
sul lungomare di rimini

Si affrontano a colpi di bastone in mezzo ai turisti, identificati dalla polizia

In foto: il parapiglia vicino alla spiaggia libera
il parapiglia vicino alla spiaggia libera
di Lamberto Abbati   
Gio 3 Lug 2025 19:46 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:16
Scontri a colpi di bastone sul lungomare di Rimini, di fronte all'ex delfinario. Non nella notte, ma in pieno pomeriggio e alla presenza di turisti e famiglie, che hanno assistito alla violenta lite tra stranieri con un misto di incredulità e paura. L'episodio, avvenuto mercoledì, è stato denunciato pubblicamente dal direttivo comunale di Fratelli d'Italia - che chiede un presidio fisso di vigilanza nella zona Porto - con tanto di foto della bagarre.

Nelle ore successive è spuntato anche un video che documenta lo scontro. Si vedono due, tre soggetti azzuffarsi sul marciapiede tra i turisti a passeggio. Uno ha in mano un bastone e colpisce con violenza il rivale che cade a terra. Poi, l'uomo, dopo essersi rialzato, tenta di rispondere ai colpi, ma a quel punto interviene a sirene spiegate una Volante della polizia di Stato. Alla vista degli agenti, uno dei contendenti lancia l'arma in mezzo alla siepe e, con assoluta indifferenza, si allontana a piedi.

I poliziotti riusciranno a bloccare e identificare i partecipanti alla zuffa, tutti cittadini nordafricani. La loro posizione è ancora al vaglio per eventuali provvedimenti, non si escludono denunce. Resta, però, una brutta cartolina della città per tutti coloro che hanno assistito alla scena.

 

