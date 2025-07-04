Grave incidente su via Ugo Bassi. Quattro ragazzi coinvolti, due gravi

Grave incidente nella notte sulle strade riminesi. Due auto si sono scontrate alla rotonda che su via Ugo Bassi, incrocia via Pascoli e via Giuliani. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento. Entrambe le auto hanno riportato grossi danni, accortocciandosi su se stesse nella parte anteriore. I lunotti sono andati distrutti e pezzi di carrozzeria sono finiti a terra. Sul posto per i rilievi e per gestire il traffico gli agenti della Polizia Locale. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche i vigili del fuoco.

L'incidente si è verificato alle 02:45, coinvolgendo quattro persone, due su ogni auto, tutti di giovane età. Il primo veicolo coinvolto è una BMW Serie 1 di proprietà di un 24enne, nato e residente a Rimini. Al momento dell'incidente il veicolo era condotto, però, da un 20enne albanese residente a Bellaria, mentre il proprietario si trovava nel posto del passeggero anteriore. La BMW percorreva a forte velocità via Ugo Bassi con direzione di marcia da Ravenna verso Ancona, quando, all'altezza della rotonda si è scontrato con una Citroën C3 condotta da un 25enne, nato e residente in provincia di Napoli. Al suo fianco viaggiava una 26enne, nata e residente a Rimini. La Citroën procedeva lungo via Pascoli nella direzione da Monte a Mare. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto nell'area della rotatoria. Gli accertamenti per determinare le cause dell'incidente sono tuttora in corso, ma è probabile che ci sia una mancata precedenza e una velocità troppo elevata. I ragazzi hanno tutti riportati ferite, i più gravi sono i due che erano sulla Citroen, trasportati d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena. E' arrivata anche l'elimabulanza per il soccorso. I due sono attualmente ricoverati in condizioni critiche. I due giovani a bordo della BMW hanno invece subito traumi di minore entità e sono stati portati all'Ospedale Infermi di Rimini. L'urto ha provocato gravi danni ai veicoli e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti che erano rimasti incastrati. Sembra che i ragazzi sulla BMW fossero stati sottoposti poco prima ad un controllo dei Carabinieri che li avevano multati per irregolarità sulla targa del veicolo. A quanto pare all'interno della BMW sono stati rinvenuti una targa appartenente a un altro veicolo BMW, anch'esso del proprietario dell'auto. nonché una copia della targa del veicolo coinvolto nell'incidente.