La polizia Penitenziaria di Rimini celebra San Basilide in Duomo

Si è svolta il 30 giugno alle 17.30, nel Duomo di Rimini, la celebrazione in onore di San Basilide, protettore della polizia Penitenziaria.

Presenti tutte le autorità cittadine, civili e militari. La celebrazione, presieduta dal vicario del vescovo di Rimini, ha visto la partecipazione attiva di 30 giovani allievi agenti del 185° corso, incardinati alla scuola di Cairo Montenotte, che stanno svolgendo presso la Casa Circondariale di Rimini il modulo didattico di due settimane. Accanto a loro i pensionati dell’ANPPE, a significare il passaggio di testimone tra diverse generazioni nel compito di garantire la speranza di una nuova possibilità a chi ha sbagliato.

Anche i due consiglieri penitenziari, in servizio di tirocinio, sono stati coinvolti nella cerimonia sapientemente organizzata dal comandante di Reparto, Aurelia Panzeca.