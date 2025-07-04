  
Colpo di scena a Riccione

Niente concerti al parco degli Olivetani. Corsa contro il tempo per alternative

In foto: il parco degli Olivetani a Riccione
il parco degli Olivetani a Riccione
di Redazione   
Ven 4 Lug 2025 10:06 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:16
Si cerca un'area alternativa per i concerti che erano previsti, nell'ambito del Versus Festival, nell'area del Parco degli Olivetani di Riccione. Una vera e propria corsa contro il tempo visto che la prima data, con l'esibizione di Irama, è prevista il primo agosto. La notizia è stata data in consiglio comunale dalla sindaca Daniela Angelini in risposta ad una interrogazione proposta dalla consigliera di Azione Villa. "Quell'area è stata messa a bando nel 2024 e se la è aggiudicata un privato per la gestione di questi eventi. Purtroppo - ha spiegato la prima cittadina - il 23 giugno ci è arrivata una lettera da parte della Soprintendenza per quanto riguarda alcune difficoltà legate a quell'area. Con la società privata che gestisce i concerti stiamo verificando aree alternative". 

Una ricerca che non si preannuncia semplice visti i tempi stretti e le dimensioni dell'area: il Parco degli Olivetani poteva ospitare fino a 15.000 persone. Il progranna di concerti, tutti a pagamento e molti dei quali quasi sold out, oltre a Irama il primo agosto prevede il 2 agosto Anna e Gue, l'8 agosto Luche Silent Bob&Sick Budd, il 9 agosto Teenage Dream e il 13 agosto Lazza. 

