Edilizia scolastica e azzeramento reggenze, la Provincia fa il punto

In vista della partenza del nuovo anno scolastico, la Provincia di Rimini fa il punto della situazione sugli ambiti di propria competenza. sottolineando anche la novità dell’azzeramento delle reggenze per quanto riguarda i nuovi dirigenti scolastici.

“In materia di edilizia – come spiega il Vicepresidente con delega all’edilizia scolastica Mirco Muratori – la Provincia di Rimini nei mesi estivi ha realizzato un’ampia serie di interventi migliorativi finalizzati a garantire ai 14.582 studenti degli Istituti secondari di secondo grado un inizio anno con spazi e strutture idonei a riceverli in termini di sicurezza, funzionalità e decoro.”

Sono state ricavate nuove aule, per un incremento di studenti, al “Tonino Guerra” di Novafeltria, al “Volta/Fellini” di Riccione, al “Belluzzi/Da Vinci” di Rimini. Sono poi stati realizzati un restyling ai corpi bagno del liceo ”Einstein” di Rimini, alla pensilina dell’ingresso principale del “Volta/Fellini” e al prefabbricato del “Valgimigli/Giulio Cesare”. Si è proceduto al rifacimento dell’asfalto nelle aree a parcheggio del “T. Guerra” e del “Valturio/Einstein” e alla nuova pavimentazione delle scale interne del “Molari” di Santarcangelo e a quella del “Tonino Guerra” con pavimenti in resina. E’ stato poi fatto l’adeguamento antincendio dell’archivio del “Savioli” presso la ex Pascoli di Riccione, sono stati effettuati interventi di sicurezza e ripristini presso l’istituto ”Einaudi” di Rimini, di tinteggiature interne al “Malatesta” e al “Marco Polo” di Rimini, di rifacimento della rete fognaria al Centro Studi di Morciano.

“A questi interventi – ricorda Muratori – vanno sommati quelli molteplici in termini di ordinaria manutenzione edile, idraulica, elettrica e di falegnameria. Anche quest’anno il personale scolastico ha contribuito alle tinteggiature interne delle proprie scuole con materiale e attrezzatura forniti dalla Provincia”.

Sul versante della programmazione scolastica il nuovo anno vede l’azzeramento delle reggenze. Infatti, grazie al recente concorso nazionale da settembre 38 delle 39 Istituzioni scolastiche della provincia hanno un dirigente scolastico. Lo scorso anno le reggenze erano invece 17 concentrate soprattutto nelle scuole del primo ciclo. Sottolinea la Consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica Alice Parma “l’inserimento di tanti nuovi dirigenti scolastici rappresenta un segnale di svolta significativo per il territorio. Resta purtroppo ancora una Istituzione scolastica sottodimensionata e quindi priva per legge di un dirigente, l’Istituto comprensivo di Mondaino, la cui condizione si conta di poter superare nei prossimi anni.”

L’Amministrazione provinciale di Rimini, dal Presidente Riziero Santi ai Consiglieri delegati alla programmazione scolastica Alice Parma e all’edilizia scolastica Mirco Muratori, augura a studenti, dirigenti insegnanti e a tutto il personale delle scuole del territorio “di iniziare il nuovo anno con serenità e assicurano la stessa attenzione che la Provincia di Rimini ha sempre rivolto al mondo della scuola”.