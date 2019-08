Scontro tra auto in A14: due morti e tre feriti

Due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 1.15 in A14. Coinvolte due auto nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna, all’altezza del chilometro 107. Ancora da appurare la dinamica. Sul posto, oltre a polizia stradale, personale delle autostrade e mezzi del 118, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la scena ed estratto tre persone incastrate in una delle auto usando divaricatore e cesoia idraulica. L’intervento si è protratto per circa 4 ore. Dei tre feriti, due sono stati trasportati con il codice di massima gravità all’Ospedale di Cesena. Uno è invece in condizioni meno serie.

Attualmente sul luogo dell’incidente il traffico è regolare.

Proprio ieri un 20enne (vedi notizia) aveva perso la vita in un incidente avvenuto sempre nel tratto romagnolo della A14. Il coetaneo alla guida, rimasto ferito, aveva perso il controllo dell’auto finendo contro il new jersey.