Incidente in A14, perde la vita un giovane

Un incidente mortale è avvenuto poco prima delle 7 sulla A14 al km 82, tra i caselli di Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna. Coinvolta un’unica vettura. Nel tragico sinistro ha perso la vita un giovane mentre l’amico in auto con lui è rimasto ferito. Non sono state ancora diffuse le generalità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Per consentire soccorsi e rilievi è stata chiusa al traffico una delle tre corsie con code che sono arrivate, in direzione Bologna, ad oltre 3 km. Poco prima delle 10 il traffico è tornato alla normalità.