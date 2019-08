Grotti: dalla stampa nazionale distorsione ridicola

Dopo due giorni di grande apprensione oggi Carlo Grotti affida alla sua pagina facebook una riflessione sull’incidente avvenuto venerdì pomeriggio (vedi notizia) e in particolare sulla distorsione mediatica fatta dalla stampa nazionale che se ne è occupata rimarcando i ruoli ricoperti da due: lui un consigliere comunale della Lega, la vittima dell’investimento, un imam. Oggi il consigliere è andato a trovare l’uomo e lo ha trovato migliorato.

“È stata una fatalità, siamo due persone normali e quanto scritto ha fatto scaturire commenti orribili su entrambi“.

Il post di Carlo Grotti

Due giorni fa mentre guidavo, nonostante andassi piano, non mi sono accorto di una persona che ha attraversato improvvisamente.

Mi hanno chiamato i giornali, perchè io sono un consigliere comunale e una persona un po’ in vista, lui è un Imam, quindi conosciuto anch’egli. E’ stata fatta una diffusione mediatica ridicola (non mi riferisco alla stampa locale, che giustamente deve parlarne, ma a quella nazionale), senza motivo, fuori luogo, dando peso ai nostri ruoli che non c’entrano nulla con l’accaduto, da cui sono scaturiti commenti orribili sia contro di me che contro di lui.

Ma siamo solo due persone normali, a cui è capitata una fatalità:

io non l’ho visto, lui non mi ha visto. Io non ho bevuto, anche lui era sano. Purtroppo poteva esserci chiunque al mio posto e al suo posto.

Ho ricevuto molti messaggi di supporto, da amici, colleghi, e questo è il risvolto positivo della faccenda, sapere che ho persone vicine.

Sapere che conoscendomi, sanno quanto sia sensibile e quanto una cosa del genere mi faccia stare male, non mi faccia dormire.

Sono appena andato a trovarlo, e grazie a Dio, tutto sembra andare per il meglio, questa è la cosa più importante!