Nuova MOC al Sol et salus per testare la salute delle ossa

L’Ospedale Privato Sol et Salus si è dotato di una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), uno strumento diagnostico essenziale per valutare lo stato di salute delle ossa e prevenire patologie come l’osteoporosi. La MOC è un test rapido e indolore che utilizza basse dosi di raggi X per misurare la densità minerale ossea dello scheletro, un esame consigliato in particolar modo alle donne in post menopausa, alle persone anziane, a pazienti con familiarità per osteoporosi o che assumono farmaci che indeboliscono lo scheletro (come i corticosteroidi).Con la MOC si possono impostare strategie di prevenzione mirate e personalizzate, definire cambiamenti nello stile di vita o iniziare trattamenti farmacologici specifici per rallentare o invertire la perdita ossea.