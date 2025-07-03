  
Tecnologia e scienza

Nuova MOC al Sol et salus per testare la salute delle ossa

In foto: Direttore sanitario Sol et Salus dott. Massimo Montesi
Direttore sanitario Sol et Salus dott. Massimo Montesi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 3 Lug 2025 17:30 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:02
L’Ospedale Privato Sol et Salus si è dotato di una MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), uno strumento diagnostico essenziale per valutare lo stato di  salute delle ossa e prevenire patologie come l’osteoporosi. La MOC è un test rapido e indolore che utilizza basse dosi di raggi X per misurare la densità minerale ossea dello scheletro, un esame consigliato in particolar modo alle donne in post menopausa, alle persone anziane, a pazienti con familiarità per osteoporosi o che assumono farmaci che indeboliscono lo scheletro (come i corticosteroidi).Con la MOC si possono impostare strategie di prevenzione mirate e personalizzate, definire cambiamenti nello stile di vita o iniziare trattamenti farmacologici specifici per rallentare o invertire la perdita ossea. 

