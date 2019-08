Investito sulle strisce, grave al Bufalini

Un uomo, dalle prime informazioni di origini asiatiche, è stato investito oggi intorno alle 14.30 mentre attraversava all’altezza delle strisce pedonali via Graziani a Rimini, la strada che dalla chiesa di San Nicolò porta al sottopasso per la zona grattacielo. A travolgerlo una Jeep Renegade condotta da un giovane che lo ha centrato in pieno.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato portato dal 118 all’ospedale Infermi di Rimini e da qui in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, dov’è ricoverato in medicina d’urgenza: la prognosi è riservata. Illeso il conducente della jeep. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico fino al termine dei rilievi della polizia Municipale.