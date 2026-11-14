Volontari e associazioni per l'inaugurazione dell'Emporio Solidale a Riccione

Tanti volontari insieme ai rappresentanti delle realtà associative del territorio e alle istituzioni hanno festeggiato l'inaugurazione della nuova sede dell’emporio solidale di Riccione, benedetto dal vicario della diocesi Don Maurizio Fabbri. La struttura, che sorge tra viale Carpi e viale Busseto, mira a tornare punto di riferimento per il territorio dopo la forzata e dolorosa chiusura del dicembre 2025 quando dovette lasciare la sede nell’ex Tucker.

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La nuova posizione, in un quartiere vivo e raggiungibile della città, sarà un aiuto anche per gli utenti. Già in mattinata, mentre i volontari preparavano alcune persone si sono affacciate per chiedere se potevano fare servizio. A gestire l’Emporio sarà la Consulta della solidarietà che collabora con le quattordici associazioni aderenti e le cinque Caritas parrocchiali. L’emporio opera come un market di vicinato in cui invece del denaro, la distribuzione dei beni avviene gratuitamente con una tessera elettronica a punti, ricaricata mensilmente in proporzione ai componenti del nucleo. Per l’accesso la soglia Isee è fissata a 10.140 euro. Ma non è solo questo. C’è infatti il valore dell’ascolto e di una comunità che si prende cura di chi resta indietro. Significativa poi la possibilità di poter accedere direttamente alla struttura, senza dover passare dai servizi sociali comunali. Dentro all’emporio si alterneranno decine di volontari: una quindicina per ognuna delle tre aperture settimanali. La nuova sede diventerà ufficialmente operativa dal 21 novembre con le prime accettazioni.