Costretta a pratiche sessuali estreme davanti alla figlia, marito indagato

Sei anni di vessazioni, percosse e isolamento progressivo all'interno delle mura domestiche. È un quadro d'accusa dettagliato e severo quello formulato dalla Procura di Rimini, che ha chiesto il rinvio a giudizio per un 53enne riminese, indagato per maltrattamenti in famiglia. Le indagini dei carabinieri di Rimini hanno documentato condotte di violenza sistematica avviate nell'inverno del 2020 ai danni della moglie, una donna di 28 anni originaria delle Marche, controllata e privata di ogni autonomia economica ("Neanche due euro per il caffè devi avere"). Tra gli episodi contestati figurano aggressioni fisiche per impedirle di fuggire di casa, con la donna sbattuta con violenza contro i muri o contro il letto, oltre al totale divieto di recarsi dal medico nonostante gravi problemi di salute. Il 53enne l'avrebbe persino indotta a subire pratiche sessuali estreme, pretendendo che la figlia di appena due anni e nove mesi vi assistesse.

Con il tempo, le condotte oppressive si sono estese anche alla minore. La piccola, infatti, sarebbe stata colpita con schiaffi al volto, tirata con forza su sedie e divani e persino chiusa da sola sul terrazzo durante forti crisi di pianto. Quando la madre cercava di proteggere la bimba, l'uomo avrebbe minacciato di morte sia lei che i nonni materni. Non mancavano infine neppure pesanti umiliazioni pubbliche. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio a carico del 53enne (difeso dall'avvocata Giulia Magaletti del foro di Bari), attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il gup di Rimini Raffaele Deflorio ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 25 febbraio.