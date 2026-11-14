  
Indietro
menu
menu

L'assessore tranquillizza

Per la Ztl di Viserba è ancora estate. Un malfunzionamento riattiva il sistema

In foto: un tabellone della ZTL
un tabellone della ZTL
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
A Viserba è improvvisamente tornata l'estate. Non quella meteorologica (viste anche le temperature di questi giorni) ma quella viabilistica. A causa infatti di un malfunzionamento del sistema, i pannelli elettronici delle Zone Traffico Limitato hanno iniziato a segnalare erroneamente l’attivazione, che è prevista invece solo nei mesi estivi. A tranquillizzare gli automobilisti ci ha pensato però l'assessore alla mobilità Mattia Morolli: "in queste ore è stato ripristinato il corretto funzionamento e ovviamente chi è passato sotto i varchi non verrà sanzionato". Niente multe quindi e un sospiro di sollievo per chi già temeva di essersi perso qualche nuova modifica alle ztl. 
Altre notizie
il carcere dei Casetti di Rimini
Pesa l'assenza del garante

Carcere, svuotata la sezione 1 in vista dei lavori. Resta problema affollamento
di Andrea Polazzi
VIDEO
La vettura dei carabinieri davanti al tribunale di Rimini
53enne verso il processo

Costretta a pratiche sessuali estreme davanti alla figlia, marito indagato
di Lamberto Abbati
Andrea Gnassi
Interpellanza a Salvini

Concessioni balneari. Gnassi (Pd): il Governo alimenta il caos
di Redazione
Roberto Bonfantini
Lunedì alle 20:20 su Icaro TV

Ronchi, Bacchiocchi, Tonini, Ndoka, Milandri e Gualandi ospiti di Calcio.Basket
di Icaro Sport
il nuovo nido di Misano
Frazione Cella

A Misano inaugura il nido "Il Mandorlo": da lunedì spazio per 36 bimbi
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO