L'assessore tranquillizza
Per la Ztl di Viserba è ancora estate. Un malfunzionamento riattiva il sistema
In foto: un tabellone della ZTL
di Redazione
1 min
A Viserba è improvvisamente tornata l'estate. Non quella meteorologica (viste anche le temperature di questi giorni) ma quella viabilistica. A causa infatti di un malfunzionamento del sistema, i pannelli elettronici delle Zone Traffico Limitato hanno iniziato a segnalare erroneamente l’attivazione, che è prevista invece solo nei mesi estivi. A tranquillizzare gli automobilisti ci ha pensato però l'assessore alla mobilità Mattia Morolli: "in queste ore è stato ripristinato il corretto funzionamento e ovviamente chi è passato sotto i varchi non verrà sanzionato". Niente multe quindi e un sospiro di sollievo per chi già temeva di essersi perso qualche nuova modifica alle ztl.
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