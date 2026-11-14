Carcere, svuotata la sezione 1 in vista dei lavori. Resta problema affollamento

Una delle aree più degradate e degradanti del carcere di Rimini è finalmente pronta per essere messa a nuovo. Questa la buona notizia che arriva dalla visita effettuata ai Casetti da una delegazione guidata dal partito radicale e composta da consiglieri comunali di vari schieramenti e associazioni. Presenti Ivan Innocenti del Consiglio Generale del Partito Radicale, Ninfa Renzini dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane, Annalisa Calvano, Responsabile Carcere della Camera Penale di Rimini, Pierfrancesco Bruno, Presidente dell'associazione Nessuno è cattivo per sempre e i consiglieri comunali Andrea Pari del Gruppo Misto, Giuliano Zamagni del PD e Serena Soldati della Lista Jamil.

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Proprio nella settimana appena trascorsa la prima sezione della Casa Circondariale è stata svuotata e i lavori di ristrutturazione sono imminenti. Nella delegazione, tutti concordi sul fatto che si tratti di un ottima notizia. "L'immagine che resta di questa visita - commenta Innocenti - è proprio vedere la prima sezione chiusa, vuota, senza persone, senza suppellettili e neppure letti. Sono stati smontati anche i servizi. E' l'immagine di un luogo di dolore per la città che doveva essere cancellato e che adesso è pronto per la ricostruzione". Nonostante decine di detenuti siano stati sfollati e accompagnati in altre strutture (partendo da quelli con minori legami col territorio), la situazione a Rimini resta però problematica dal punto di vista dei numeri. Con la prima sezione chiusa la capienza si è ridotta infatti da 118 a 95 posti ma in carcere ad oggi ci sono 145 persone. Un dato superiore anche al limite di tolleranza fissato a quota 118. I lavori dovrebbero durare circa un anno e la situazione potrebbe quindi diventare ancora più critica con i picchi estivi. E in questo contesto certamente non aiuta l’assenza del garante delle persone private della libertà. Giorgio Gallavotti si è dimesso per incompatibilità col suo nuovo ruolo di consigliere comunale a Riccione. E' urgente, dicono all'unisono anche le voci politiche della delegazione, nominare presto una nuova figura "in maniera il più possibile partecipata" - dice Pari.

Se il numero di detenuti supera i limiti, il personale, al contrario, resta sotto soglia: gli agenti di polizia penitenziaria in servizio ai Casetti sono 118 a fronte di una pianta organica di 139. Ma il clima in carcere è fortunatamente disteso. "Nonostante le difficoltà della struttura e la scarsità delle risorse economiche dedicate da parte dello Stato - spiega Innocenti - i detenuti riconoscono alla direzione e al personale penitenziario una grande capacità di gestire le cose. Il clima quindi è generalmente disteso". Dopo le proteste, è invece rientrato il rischio di una riduzione dell'orario degli infermieri che era stato paventato dall'Ausl. Anzi ci sarebbe la disponibilità a valutare l'ampliamento di un paio d'ore della presenza del medico in carcere. Una scelta che permetterebbe di garantire sempre la visita medica in occasione dell'ingresso dei detenuti che, al momento, avviene invece anche in orari non coperti.

Per quanto riguarda invece la popolazione carceraria, si contano 58 stranieri e 105 persone con condanna definitiva (a Rimini non possono esserci detenuti con condanne superiori a 5 anni). 71 i tossicodipendenti. Preoccupa la crescita di neomaggiorenni che, rispetto a quanto accade nei carceri minorili, in strutture “da adulti” finiscono per avere molte meno opportunità di riscatto.