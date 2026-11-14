Umilia la compagna con disegni osceni sul corpo, arrestato compagno violento

Una relazione tossica durante la quale persino la pelle della vittima diventava una superficie su cui tracciare insulti e disegni osceni col pennarello indelebile. Dopo mesi di soprusi, umiliazioni e aggressioni, una 20enne ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri della Compagnia di Riccione. A finire in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali è il compagno di 34 anni.

Le indagini hanno svelato svariati episodi di percosse, un tentativo di soffocamento col cavo del caricabatterie, bruciature e persino l'obbligo di tenere installata sullo smartphone un'app di geolocalizzazione per il controllo continuo.

Quando la giovane ha cercato di interrompere la convivenza, sono scattate le minacce di morte e i ricatti estorsivi sul web con la promessa di diffondere filmati intimi. Un quadro di violenza brutale che ha spinto il sostituto procuratore Luca Bertuzzi a chiedere la custodia cautelare. La gip di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ne ha ordinato l'arresto ravvisando un imminente pericolo di reiterazione dei reati e di lesioni ancora più gravi. Un provvedimento che interrompe tre mesi di terrore e restituisce al contempo un minimo di serenità a una ragazza privata di tutti i suoi affetti.