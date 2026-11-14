Concessioni balneari. Gnassi (Pd): il Governo alimenta il caos

Sulle concessioni balneari "il Governo continua ad alimentare il caos". Lo scrivono i deputati del Partito democratico Andrea Gnassi, Piero De Luca, Alberto Pandolfo, Marco Simiani, che chiedono, con un'interpellanza al presidente del Consiglio e al ministro delle Infrastrutture, di "chiarire la finalità del nuovo Tavolo nazionale per definire criteri e metodologie di valutazione della scarsità della risorsa naturale e verificare le rilevazioni territoriali e come si intendano conciliare i suoi lavori con le scadenze di legge previste dai bandi, confermate da ogni grado di giustizia italiana e comunitaria". Nell'interpellanza si chiede anche "quali garanzie si vogliano offrire ai Comuni che hanno già avviato le procedure e se dietro questo intervento si nascondano nuovi rinvii o modifiche alle regole delle gare". In sostanza, per i parlamentari dem il Governo dovrebbe "chiarire finalmente quale linea intende seguire e assumersi le proprie responsabilità, senza continuare a lasciare Comuni e operatori nell'incertezza". In una nota, i deputati Pd osservano come, "dopo anni di rinvii e interventi contraddittori, venga annunciato un nuovo decreto che, anziché fornire ai Comuni indicazioni chiare per l'applicazione della direttiva Bolkestein e lo svolgimento delle procedure di gara definendo compiutamente il bando tipo, istituirebbe presso la presidenza del Consiglio un nuovo Tavolo nazionale per definire criteri e metodologie di valutazione della scarsità della risorsa naturale e verificare le rilevazioni territoriali". Questa, scrivono Gnassi, De Luca, Pandolfo e Simiani, è "una questione già superata e chiarita per stabilire l'applicabilità della direttiva europea e sulla quale il Governo interviene soltanto ora, quando molti Comuni hanno già avviato le procedure". E "il paradosso- attaccano- è che le scadenze previste dalla legge per i bandi dei Comuni restano invariate, mentre l'esecutivo si prenderebbe altro tempo per decidere non si sa cosa". Per i quattro esponenti del Partito democratico "siamo di fronte a un Governo che smentisce se stesso e continua a scaricare sui territori il prezzo delle proprie divisioni. I Comuni, concludono, "sono chiamati a rispettare termini precisi per l'attuazione dei bandi e gli operatori chiedono certezze, mentre il Governo produce caos e rischio concreto di nuovi contenziosi compromettendo investimenti, imprese e occupazione. Non è accettabile che, dopo quattro anni di governo, si continui a produrre incertezza invece di dare risposte".