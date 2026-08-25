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Vitellino in cartapesta ritrovato sotto una quercia a San Martino dei Mulini

In foto: Il vitellino recuperato dalla Polizia Locale
Il vitellino recuperato dalla Polizia Locale
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Redazione
   
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È stato recuperato a San Martino dei Mulini da una pattuglia della Polizia Locale allertata da un cittadino, il vitellino in cartapesta rubato nella notte fra venerdì e sabato di fronte a Tuttozoo a Santarcangelo. Un furto messo a segno dopo aver forzato la catena che lo legava alla mucca con cui da anni è posizionato all’ingresso della città sulla via Emilia.

A indicare al comando che si trovava è stato un residente alle prime ore di questa mattina, martedì, e sul posto si sono recati gli agenti impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio. Il vitellino era sotto una quercia di un fondo agricolo di via Viola e gli agenti lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.

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