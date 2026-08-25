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CONTRIBUTO DI 15 MILA EURO

Il Comune di Rimini rinnova il sostegno alla Fondazione Centro Ricerche Marine

In foto: panoramica del mare a Rimini
panoramica del mare a Rimini
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Redazione
   
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Anche per il 2026 il Comune di Rimini rinnova il proprio sostegno alla Fondazione Centro Ricerche Marine, con l'impegno di un contributo di 15.000 euro a favore del Fondo di Gestione dell'ente. La partnership con l'ente, nato come "Centro Universitario di Studi e Ricerche sulle Risorse Biologiche e Marine" e trasformato in Fondazione nel 2014, rappresenta un punto di riferimento per le politiche ambientali del territorio.

Un rapporto, quello tra il Comune di Rimini e il Centro Ricerche Marine, che affonda le radici nel 1983, anno di adesione dell'Amministrazione all'allora Centro Universitario di Studi e Ricerche sulle Risorse Biologiche e Marine, poi trasformatosi nel 2014 in Fondazione. Da oltre quarant'anni la struttura conduce ricerche e studi sull'inquinamento delle acque e sulle problematiche igienico-sanitarie, ambientali e socioeconomiche legate all'uso del mare, oltre a svolgere attività di formazione nel settore.

Negli anni la collaborazione si è tradotta in un supporto tecnico-scientifico costante alle esigenze del territorio: dal monitoraggio dei fenomeni di spiaggiamento e di eutrofizzazione, agli studi sugli allevamenti di cozze lungo la costa, fino alla ricerca sul controllo microbiologico delle acque, che ha permesso di completare il processo di separazione delle reti fognarie nella zona nord della città.

"Il rinnovo di questo contributo – dichiara Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica e alla Blue Economy del Comune di Rimini - conferma quanto la ricerca scientifica sia parte integrante delle politiche ambientali della nostra città. Il Centro Ricerche Marine rappresenta da oltre quarant'anni un presidio di conoscenza fondamentale per capire cosa succede al nostro mare e per orientare le scelte dell'Amministrazione con dati solidi, dal monitoraggio della balneazione ai fenomeni legati ai cambiamenti climatici. È un lavoro che si intreccia con il percorso avviato con Rimini Blue Lab e con tutte le realtà del territorio impegnate sulla tutela delle acque, perché la qualità del nostro mare è valore per l’ambiente marino e valore per l'economia costiera".

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