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VALUTAZIONE DELL'OSSERVATORIO

Sammaurese-Rimini, trasferta a rischio per i tifosi biancorossi al "Macrelli"

In foto: La Curva Est
La Curva Est
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Icaro Sport
   
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Il Rimini rischia di non avere dalla propria parte i tifosi nell'esordio di domenica a San Mauro Pascoli contro la Sammaurese nel campionato di Eccellenza.

Nel documento "Determinazione n.30/2026" del 18 agosto dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, si legge che per "Sammaurese-Rimini si condividono le criticità segnalate dalle Questure competenti significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità Provinciali di P.S. per l'adozione di misure restrittive".

La decisione ufficiale è attesa per mercoledì 26 agosto. 

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