Chiude il distaccamento stagionali dei VVF di Bellaria: oltre 200 interventi

“Due mesi e mezzo intensi, fatti di presidio del territorio e di una concreta, preziosa presenza al servizio dei cittadini di Bellaria Igea Marina e non solo. Un servizio che, grazie alla posizione strategica e baricentrica della struttura, ha consentito tempestività negli interventi e, in generale, la percezione di una confortante prossimità dei Vigili del Fuoco alla nostra comunità, ma anche ai comuni limitrofi e a tutta l’area Nord della provincia di Rimini, in un periodo così importante e delicato quale è la stagione turistica estiva. Un sentito grazie quindi al Corpo Nazionale, al personale impegnato presso la nostra struttura e a tutta la filiera istituzionale che ne ha reso possibile anche quest’anno l’operatività, dal Ministero dell'Interno nella figura del Sottosegretario Emanuele Prisco alla Regione Emilia Romagna. Quella tra Vigili del Fuoco e Comune di Bellaria Igea Marina è una positiva sinergia che si rinnova, consolidata anche dal campo estivo giovanile del Corpo Nazionale, ospitato questa estate in via esclusiva per tutto il Nord-Est italiano proprio dalla nostra città”

Così il Sindaco Filippo Giorgetti congeda e saluta le donne e gli uomini impegnati presso il distaccamento stagionale di Bellaria Igea Marina, che trova spazio presso il Centro Operativo di Protezione Civile, il quale si avvicina alla conclusione delle attività iniziate lo scorso 1^ luglio; la cui chiusura ufficiale, prevista domenica 30 agosto, viene annunciata oggi congiuntamente da Amministrazione Comunale e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il presidio, che ha visto la presenza quotidiana di una squadra completa composta da cinque unità, nonchè la dotazione di due automezzi VVF, è stato attivato come ogni anno per garantire un rafforzamento del dispositivo di soccorso durante il periodo di maggiore afflusso turistico e ha assicurato un servizio, come sottolineato dal primo cittadino, su tutta l’area Nord del riminese, contribuendo alla gestione delle emergenze e alla tutela della sicurezza pubblica. Nel corso delle settimane di apertura, il personale dei Vigili del Fuoco ha operato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine e le strutture di Protezione Civile locali, garantendo interventi rapidi e un presidio costante a beneficio di residenti e visitatori; in particolare, nel periodo di attività, sino ad oggi sono stati oltre 200 gli interventi di soccorso effettuati. Tra questi, casi di incendi, incidenti stradali e soccorso a persone.

Il Comando dal canto suo, tramite il Comandante Luigi Ferraiuolo, “esprime un sincero ringraziamento al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina per la collaborazione istituzionale e il supporto logistico offerto, elementi che hanno contribuito alla piena riuscita del servizio stagionale”.

Come evidenziato, il sodalizio tra la Città di Bellaria Igea Marina ed i Vigili del Fuoco è stato alla base anche di un’altra iniziativa nazionale di alto valore simbolico ed educativo come l’edizione 2026 di ‘Campo Giovani’, svoltosi presso il parco del Gelso tra il 5 e il 18 luglio; Bellaria Igea Marina ha avuto l’onore infatti, di essere scelta dal Corpo Nazionale quale una delle sette località del Paese – location di riferimento in particolare per tutto il Nord-Est – sede del proprio ‘campus’ estivo: rivolto ai ragazzi dai 15 ai 17 anni, ha visto decine di giovani vivere un’esperienza da ricordare, approcciando i valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e della sicurezza.