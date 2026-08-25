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GRAVATO DA NUMEROSI PRECEDENTI

Torre Pedrera, ruba un cellulare e tenta di fuggire: arrestato

In foto: Polizia di stato- Rimini
Polizia di stato- Rimini
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Redazione
   
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Un marocchino, gravato da numerosi precedenti penali e pregiudizi di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini con l'accusa di rapina nella serata del 24 agosto. Intorno alle 19, i poliziotti hanno raggiunto Torre Pedrera, dopo la segnalazione di un furto subito da un richiedente. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato tre persone che cercavano di trattenere un soggetto di origine nord africana che stava cercando di divincolarsi per fuggire.

Dalle informazioni rese, il richiedente aveva lasciato il suo zaino su un tavolino in spiaggia con all’interno delle tasche laterali il proprio cellulare. Una volta notato l'individuo aggirarsi e notato che il cellulare non era più nello zaino, insieme al bagnino è partita la ricerca all'autore del furto. Per riprendere la fuga, il soggetto ha colpito con diverse manate il bagnino oltre che alcuni cittadini fin quando, una volta avvertite le sirene della Polizia, ha abbandonato a terra un asciugamano dove era occultato il telefono, recuperato dagli agenti che hanno intercettato il colpevole accompagnandolo poi in Questura per gli accertamenti in attesa dell'udienza di convalida.

 

 

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