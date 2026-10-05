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Un anno in visita

Visita pastorale nelle 15 zone della Diocesi per il Vescovo Anselmi

In foto: il Vescovo all'Assemblea Diocesana
il Vescovo all'Assemblea Diocesana
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Redazione
   
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Sala Manzoni gremita nel pomeriggio di domenica per la presentazione della visita pastorale alle 15 zone della Diocesi che il Vescovo farà durante l'anno. Sarà un'occasione importante per incontrare non solo le realtà ecclesiali ma i luoghi di vita presenti nel territorio. Per una intera settimana infatti vivrà con loro, visitando le comunità, le realtà associative, ma anche le scuole, gli ospedali, i posti di lavoro. La visita pastorale inizierà a novembre per concludersi a fine maggio 

https://www.icaroplay.it/programmi/visita-pastorale-nelle-15-zone-della-diocesi-per-il-vescovo-anselmi/
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