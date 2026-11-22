Il Teatro degli Atti di Rimini ha ospitato il convegno "Il malato oncologico: la rivoluzione del paziente atleta", appuntamento inserito nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al pancreas. L’iniziativa rientra nel progetto "Spazi di Salute", avviato dai Rotary Club della Romagna Sud e della Repubblica di San Marino insieme all’associazione Oltre la Ricerca ODV, con il coinvolgimento di AUSL Romagna e Istituto Sicurezza Sociale (ISS) di San Marino.

L'obiettivo del progetto è creare una rete tra sanità, istituzioni e volontariato per promuovere la sensibilizzazione e dotare le strutture di recupero di strumenti e attrezzature utili alla preparazione pre-operatoria e alla riabilitazione post-operatoria.

Durante l'incontro, gli specialisti intervenuti — tra cui Giuseppe Attisani (Medicina dello Sport AUSL Romagna), Massimo Baiocchi (Anestesia e Rianimazione Rimini), il fisioterapista Andrea Giannini, Simona D’Andreamatteo (Medicina Riabilitativa Rimini) e la psicooncologa Erika Cannini — hanno evidenziato come le più recenti evidenze scientifiche distinguano il semplice movimento dall'esercizio fisico mirato, strutturato e personalizzato. Quest'ultimo si rivela infatti determinante per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, aumentare l'efficacia dei farmaci e migliorare la qualità della vita.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Fabio Masini (Presidente Rotary Club Rimini), Francesca Gabellini (Oltre la Ricerca ODV), Francesca Rovinelli (ISS San Marino) e dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda. Spazio anche all'esperienza diretta con la testimonianza della caregiver Gianna Paponi, che ha sottolineato l'importanza di una rete accogliente per affrontare l'impatto della malattia sulla quotidianità familiare.

A chiudere l'incontro è stata Francesca Raggi, Direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini, ribadendo il valore della sinergia tra sanità pubblica e associazioni di volontariato per offrire ai pazienti nuovi spazi e opportunità concrete lungo tutto il percorso di cura.