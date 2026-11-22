Il sindacato di polizia SIULP esprime "solidarietà e vicinanza al collega che, sabato pomeriggio, è rimasto ferito durante un intervento di polizia a Miramare, riportando la frattura del setto nasale a seguito dell'aggressione subita" (vedi notizia). Il sindacato torna anche a stigmatizzare l'ennesimo episodio di violenza nei confronti di operatori di polizia augurandosi che "l'autore di questo vile gesto venga chiamato a rispondere delle proprie responsabilità davanti alla legge".

Il SIULP torna però a proporre una questione legata alle occasioni in cui gli agenti si trovano di fronte a soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica perché, spiega il sindacato, in questo caso "l'intervento non può essere considerato esclusivamente un'attività di polizia, ma deve prevedere, fin dalle prime fasi, la collaborazione e il supporto del personale sanitario". "Sono situazioni - prosegua le nota - che richiedono competenze e strumenti di natura medica, affinché il contenimento avvenga, per quanto possibile, attraverso un approccio sanitario e non esclusivamente attraverso la forza fisica. Diversamente, si rischia di esporre a conseguenze drammatiche sia gli operatori sia le stesse persone coinvolte, come purtroppo già accaduto in altre tragiche circostanze."