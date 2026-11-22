Il 27 dicembre
Capodanno al caldo? Un charter Neos da Rimini all'Egitto
In foto: voli Neos al Fellini
di Redazione
1 min
Tirana (con Wizzair e Ryanair) e Catania (sempre con la compagnia irlandese) sono gli unici collegamenti di linea che restano attivi dall'aeroporto di Rimini anche nei mesi invernali prima che, a fine marzo, arrivino poi le numerose destinazioni estive. C'è però una interessante opportunità per chi sta pensando di trascorrere una Capodanno al caldo. La compagnia Neos infatti effettuerà un charter dal Fellini per la località di Sharm el Sheik in Egitto con partenza domenica 27 dicembre e ritorno previsto per domenica 3 gennaio.
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