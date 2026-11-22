Fermato dalla polizia a Miramare, spacca il naso ad un agente con una gomitata
Insofferente ad un controllo, ha reagito spaccando il naso ad un agente. E' accaduto intorno alle 15.50 di sabato quando una volante della Questura di Rimini ha notato in strada a Miramare un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo, ma l'uomo ha reagito prima verbalmente e poi fisicamente. A nulla sono valsi i tentativi dei poliziotti di calmarlo, anzi, l'uomo ha proseguito nella sua condotta arrivando a sferrare una gomitata ad uno degli agenti, fratturandogli il setto nasale. Con non poca fatica, i poliziotti sono poi riusciti a farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Questura dove è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di lunedì.
L'agente ferito è stato curato al pronto soccorso di Rimini e dimesso con una prognosi di 25 giorni.