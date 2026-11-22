Insofferente ad un controllo, ha reagito spaccando il naso ad un agente. E' accaduto intorno alle 15.50 di sabato quando una volante della Questura di Rimini ha notato in strada a Miramare un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo, ma l'uomo ha reagito prima verbalmente e poi fisicamente. A nulla sono valsi i tentativi dei poliziotti di calmarlo, anzi, l'uomo ha proseguito nella sua condotta arrivando a sferrare una gomitata ad uno degli agenti, fratturandogli il setto nasale. Con non poca fatica, i poliziotti sono poi riusciti a farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Questura dove è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di lunedì.

L'agente ferito è stato curato al pronto soccorso di Rimini e dimesso con una prognosi di 25 giorni.