Sono passati oltre trenta anni dalla svolta tutta riminese che portò all’arresto dei fratelli Savi, segnando la fine dell’attività criminale della famigerata banda della Uno Bianca, che per anni seminò terrore e dolore tra Romagna e Marche. Dal 1987 al 1994, la Banda commise 103 crimini e stragi cruente come quella del Pilastro, provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114. Una banda che dietro aveva diversi uomini in divisa e su cui le indagini non sono ancora terminate. In queste settimane a Bologna l’associazione delle vittime della Uno Bianca sta organizzando una serie di incontri per mantenere viva la memoria anche tra le nuove generazioni. Il titolo: "Uno Bianca per chi l'ha vista. Una Storia per chi non c'era"

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"Partiamo dal primo livello che è proprio quello della informazione - spiega Alberto Capolungo, Presidente associazione vittime della Uno bianca - che però serve alla formazione e poi anche per rimettere insieme i cocci dei ricordi anche di chi magari aveva un'età per ricordare. Riuscire a ricostruire la vera storia della Uno Bianca, ricordarsela tutta, è infatti una vera un'impresa: chi è che riesce a mettere insieme davvero le prime imprese ai caselli autostradali con gli assalti alle Coop e alle poste e poi l'eccidio del pilastro e poi ancora l'armeria, l'assassinio dei carabinieri e quello dei nomadi e degli extracomunitari. E' una storia talmente lunga, diversificata e complicata che, se non la riportiamo un po' alla memoria, rischia di essere dimenticata. Ma anche per chi la ricorda rischia di essere completamente sfaldata. Senza dimenticare che si deve tenere viva l'attenzione su una vicenda che ancora è sotto indagine: sono tre anni ormai che c'è un supplemento di indagine su questa vicenda perché i punti oscuri sono veramente diversi e sono fondamentali. Io - e questo lo dico sempre - so come è stato ammazzato mio padre, dove e l'ora precisa, ma non so perché".