Violenza in palestra: chiesti 11 anni per l'istruttore. Sentenza il 30 aprile

11 anni di carcere. E’ questa la pesante condanna chiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani nei confronti di un istruttore di arti marziali 40enne accusato di aver molestato durante le lezioni quattro giovanissime atlete. I fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2020, quando le ragazzine avevano tutte meno di 14 anni, e sarebbero avvenuti in una palestra del riminese. Le giovani, anche davanti al giudice, hanno raccontato di essere state toccate anche nelle parti intime. L’istruttore, difeso dall’avvocata Giovanna Ollà, ha invece sempre negato ogni addebito e ha ricondotto le accuse ad un fraintendimento. I suoi gesti, ha spiegato, servivano solo a correggere la postura delle atlete nella fase di riscaldamento (pratica comune nelle arti marziali) e, tra l’altro, sarebbero avvenuti in una zona accessibile a tutti, genitori compresi. La legale del 40enne ne ha chiesto l'assoluzione. A questo punto la palla passa al Giudice. La sentenza è attesa per il 30 aprile.

A tutelare le parti civili sono gli avvocati Pier Giorgio Tiraferri e Carlotta Angelini.

Il 40enne, appena i fatti erano emersi, era stato allontanato dal titolare della palestra a cui le famiglie si erano rivolte.