  
Indietro
menu
menu

Gesti di generosità

Un albero donato alla città dalla Federazione Maestri del Lavoro di Rimini

In foto: Carlo Alberto Pari, Ricardo Renzini, Flavio Paci, Daniela De Leonadis, Daniele Morelli, Mario Cigni
Carlo Alberto Pari, Ricardo Renzini, Flavio Paci, Daniela De Leonadis, Daniele Morelli, Mario Cigni
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 21 Nov 2025 17:11 ~ ultimo agg. 17:41
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

In occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, la Federazione dei Maestri del lavoro di Rimini ha donato e piantumato un albero di ulivo nel parco adiacente la sede della Provincia, in via Dario Campana. Un gesto significativo che ha visto protagonista il Maestro del Lavoro Ricardo Renzini in rappresentanza di tutta la sede riminese, che è collocata dal 1992 all'interno del palazzo della Provincia. Erano presenti alla piantumazione dell'ulivo anche il Console della Provincia Flavio paci, il Vice Console Mario Cigni, alcuni consiglieri e la vice Presidente della Provincia Daniela De Leonardis. La Federazione dei Maestri del Lavoro di Rimini è Stella al Merito della Repubblica, un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro, a coloro che si sono distinti per merito, perizia, laboriosità e buona condotta. 

 

 

Altre notizie
Gianni Indino
evento voluto dalla famiglia

Una cena solidale nel giorno del suo compleanno. Rimini ricorda Gianni Indino
di Redazione
da ex caserma a cittadella della sicurezza
61,4 milioni di euro

Cittadella della Sicurezza, c'è il vincitore: la progettazione entra nel vivo
di Andrea Polazzi
la copertina del libro
sabato 22 novembre

Al teatro Tiberio la storia di San Giuliano raccontata dai burattini
di Redazione
la Basilica cattedrale
per quattro sabati

Rimini in cammino con il Pellegrinaggio Giubilare
di Redazione
repertorio
SU UN'AREA DI 67 MILA MQ

Pubblicata la gara per la progettazione del nuovo impianto di atletica leggera
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO