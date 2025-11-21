Un albero donato alla città dalla Federazione Maestri del Lavoro di Rimini

In occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra il 21 novembre, la Federazione dei Maestri del lavoro di Rimini ha donato e piantumato un albero di ulivo nel parco adiacente la sede della Provincia, in via Dario Campana. Un gesto significativo che ha visto protagonista il Maestro del Lavoro Ricardo Renzini in rappresentanza di tutta la sede riminese, che è collocata dal 1992 all'interno del palazzo della Provincia. Erano presenti alla piantumazione dell'ulivo anche il Console della Provincia Flavio paci, il Vice Console Mario Cigni, alcuni consiglieri e la vice Presidente della Provincia Daniela De Leonardis. La Federazione dei Maestri del Lavoro di Rimini è Stella al Merito della Repubblica, un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro, a coloro che si sono distinti per merito, perizia, laboriosità e buona condotta.